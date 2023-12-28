Kaymakam İlyas Memiş, Okul Spor Faaliyetleri Karate kategorisinde dereceye giren sporcuları kabul etti

Kaymakam İlyas Memiş, 2023-2024 Yılı Okul Spor Faaliyetleri Karate kategorisinde dereceye giren sporcuları kabul etti. Kaymakam, İlçe Gençlik Spor Müdürü Aslan Alparslan ve antrenör Esin Korkmaz öncülüğündeki sporcuları kutlarken hediyeler verdi.

Nadir Tolun Ortaokulu, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu ve Celal Toraman Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan sporculara makamında kabul eden Kaymakam, ikramlarda bulundu. Kaymakam İlyas Memiş, ilçeyi sportif alanda başarıyla temsil eden öğrencileri ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BALIKESİR