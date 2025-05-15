Kaymakam Güldoğan'dan Mahalle Ziyaretleri

Kaymakam Güldoğan'dan Mahalle Ziyaretleri
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Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Mersinli, Derbent ve Karaoğlanlı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Ali Güldoğan, Mersinli, Derbent ve Karaoğlanlı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Güldoğan, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Mersinli, Derbent ve Karaoğlanlı mahalleleri ile devam etti. Mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alan Güldoğan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Güldoğan, kurum amirleriyle birlikte sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve takip edileceğini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Güldoğan'a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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