Motto: Kaybettiğinde değil pes ettiğinde yenilirsin! Geriye düştüğü maçlardan en fazla puan alan takım Fenerbahçe
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Bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkartan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler, geriye düştüğü son 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda geriye düştüğü Başakşehir maçından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, 88'de ve 90+3'te Joao Pedro'nun attığı gollerle galibiyete uzandı.
Fenerbahçe, son 3 maçını 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-Lacivertliler bu 3 maçta da geriye düşmüştü. Kanarya geçen hafta Ankaragücü karşısında da 87 ve 90+5'te attığı gollerle maçı kazanmıştı.
Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü maçlardan en fazla puan çıkartan takım olmayı başardı.
Sarı-Lacivertliler ilk olarak sezonun başında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kaldı. Karagümrük'ü 5-4, Antalyaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Sonra Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ardından sırasıyla Alanyaspor'u 3-1, Karagümrük'ü 2-1, Ankaragücü'nü 2-1, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.