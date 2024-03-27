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Kayakta Alp Disiplini 14-16 Yaş Milli Takımı ve FIS Milli Takımı Sporcuları Belli Oldu

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Kayakta Alp Disiplini 14-16 Yaş Milli Takımı ile FIS Milli Takımı'nda yer alacak sporcular belli oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, seçmeler sonucu Türkiye'yi uluslararası yarışlarda temsil edecek sporcuların belirlendiği ifade edildi.

Yusuf Karta ve Muhammed Ayaz'ın antrenörlüğünü yaptığı FIS Milli Takımı'nın Salih Yusuf Kartaltepe, Can Göydaş, Doruk Yazıcı, Serranur Kartal, Nehir Atilla, Duru Yıkıcı'dan oluştuğu belirtildi.

Muhammed Sergen Örnek'in antrenörlüğünü yaptığı 14-16 Yaş Milli Takımı'na ise Rıfat Hamza Taş, Mahir Çelik, Kerem Çalış, Alin Özozan, Alev Nur Taşkent, Berra Kartal, Feriha Defne Çelebi, Ayşe İdil Aydın, Emirhan Okumuş, Eren Okumuş'un seçildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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