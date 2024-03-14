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Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Başladı

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Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı. Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 18 ilden 184 sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre klasik stil yarışları yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.

Türkiye Kayak Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlara 18 ilden 184 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde erkeklerde 10 kilometre, kadınlarda ise 5 kilometre klasik stil yarışları yapıldı.

Organizasyonun birinci gününde ilk 3 sırada yer alan sporcular şunlar:

20 yaş üstü kadınlar: Şennur Kartal, Mine Kılıç, Seher Kaçmaz

20 yaş üstü erkekler: Yusuf Emre Fırat, Eyüp Güler, Amed Oğlağo

20 yaş altı kadınlar: Rabia Akyol, İrem Dursun, Zülfiye Soyaslan

20 yaş altı erkekler: Abdullah Yılmaz, Civan Karaman, Muhammed Sida Oğlağa

18 yaş altı kadınlar: Betül Aktaş, Şilan Yılmaz, Sedanur Taşçı

18 yaş altı erkekler: Ali İhsan Koca, Abdulsamed Yılmaz, Devran Avcı

16 yaş altı kızlar: Havvanur Eskikan, Büşra Demirdaşlı, Hiranur Çığrılı

16 yaş altı erkekler: Bulut Meral, Arda Ertaş, Mehmet Sefa Ertaş

14 yaş altı kızlar: Beyza Dökmetaş, Elif Özer, Hayrunisa Ayçiçek

14 yaş altı erkekler: Hüseyin Evren Yıldız, Yusuf Elveren, Mertcan Dönmez

13 yaş altı kızlar: Azra Nur Yurt, Melike Özusta, Ayşegül Baltan

13 yaş altı erkekler: Muhammed Han, Necati Ata, Muhammed Emir Batak

12 yaş altı kızlar: Zeynep Turgut, Esmanur Olca, Rabia Sarsılmaz

12 yaş altı erkekler: Ahmet Yasin Oğlağa, Berat Demir, Süleyman Gök

Şampiyona yarın yapılacak yarışların ardından tamamlanacak.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kayak Federasyonu Kandilli Türkiye Erzurum Spor Güncel Haberler

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