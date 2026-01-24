Yüksekova'da 'Kayaklı Koşu Barış ve Kardeşlik 1. Etap yarışması' heyecanı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) tarafından düzenlenen "Kayaklı Koşu Barış ve Kardeşlik 1. Etap Yarışması", 29-31 Ocak tarihleri arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilecek.

Federasyonun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, yol süresi hariç üç gün devam edecek olan organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda sporcu katılım sağlayacağı belirtildi. Yarışmalarla bölgenin kış sporları potansiyelinin açığa çıkarılması ve kayaklı koşu branşının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Federasyon yetkilileri, organizasyonun "Barış ve Kardeşlik" temasıyla düzenlendiğini söyleyerek, sporun toplumsal bütünleşmedeki önemine dikkat çekti.

İlçenin spor turizmine ve tanıtımına önemli katkı sunması beklenen dev organizasyon için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Yarışmada görev alacak sporcu, hakem ve teknik heyet listeleri federasyonun resmi internet sitesinde erişime açıldı. - HAKKARİ