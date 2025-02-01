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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Refahiye'de Başladı

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Refahiye'de Başladı
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Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 10 kulüpten 75 sporcunun katılımıyla başladı. Dereceye girenler, milli takımı oluşturacak.

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Refahiye ilçesinde başladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar, Refahiye Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı'nda yapıldı. Organizasyona, Erzincan, Ankara, İzmir, Bursa, Isparta, Van, Mersin, Muğla ve Eskişehir'den 10 kulüpten 75 sporcu katıldı.

Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı'nı oluşturulacak ve mart ayında Finlandiya'da yapılacak dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyon yarın yapılcak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Spor
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