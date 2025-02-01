Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Başlıyor

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 01-02 Şubat 2025 tarihlerinde Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası Tabiat Pakında yapılacak.

Yarışmaya 9 ilden 10 kulüp ve 75 sporcu katılım sağlayacak olup 1'inci gün orta mesafe yarışması, 2'nci gün sprint yarışması olmak üzere 2 etap şeklinde gerçekleşecek.

Her 2 günde de madalya töreni düzenlenecek olup, 2 gün ortalamasında yapılacak takım tasniflerinde madalya töreni yapılacak olup dereceye giren takımlara kupaları takdim edilecek.

Yarışmaya katılan sporcular arasından dereceye girenler Kayakla Oryantiring Milli Takımı oluşturulacak ve Mart ayında Finlandiya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edilecek. - ERZİNCAN