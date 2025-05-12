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Kayakla Atlama Milli Takımı, 2025 Sezonu Hazırlıklarına Slovenya'da Başlıyor

Kayakla Atlama Milli Takımı, 2025 Sezonu Hazırlıklarına Slovenya'da Başlıyor
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Kayakla Atlama Milli Takımı, 2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Slovenya'nın Kranj şehrinde gerçekleştirecek. 15-30 Mayıs tarihleri arasında kamp yapacak olan milli sporcular, yaz sezonunda ilk uluslararası müsabakalarını Fransa'da yapacak.

Kayakla Atlama Milli Takımı, 2025 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Slovenya'da gerçekleştirecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, antrenörler Frank Nejc ve Samet Karta yönetimindeki milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, Kranj şehrinde 15-22 Mayıs'ta, Planica'daki kayak merkezinde ise 22-30 Mayıs'ta kamp yapacak.

Kayakla Atlama Milli Takımı'nın yaz sezonundaki ilk uluslararası müsabakası ise 9 Ağustos'ta Fransa'da yapılacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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