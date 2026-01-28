Kayak ve snowboard kazalarına dikkat: En sık yaralanan bölgeler açıklandı

Kış aylarında yoğun ilgi gören kayak ve snowboard, keyifli olduğu kadar ciddi yaralanma risklerini de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Ali Öçgüder, Haberler.com'da yaptığı değerlendirmelerde, sporcuların en sık yaşadığı sakatlık türlerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

"KAYAKTA EN SIK DİZ EKLEMİ YARALANIYOR"

Kayak sporunda özellikle diz bölgesinin risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öçgüder, "Kayakta daha çok diz ekleminde yaralanmalar oluyor. Bu yaralanmalar genellikle menüsküs ve bağ hasarları şeklinde karşımıza çıkıyor" dedi. Tedavi sürecinde ilk aşamada soğuk uygulama ve ağrı kesici yöntemlerinin tercih edildiğini belirtti.

"SNOWBOARD'DA EL BİLEĞİ VE OMUZ YARALANMALARI ÖN PLANDA"

Snowboard yapanlarda farklı bölgelerin etkilendiğini ifade eden Öçgüder, "Snowboard'da genellikle el bileği ve omuz eklemi yaralanıyor" açıklamasında bulundu. Düşme şeklinin yaralanmalar üzerinde belirleyici olduğunu söyleyen Öçgüder, koruyucu ekipmanın önemine dikkat çekti.

"ISINMA YAPMADAN KAYAK VE BORD KULLANMAYIN"

Yaralanmaların önlenmesi için basit ama etkili önlemler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öçgüder, "Isınma hareketleri yapıp sonrasında kayak ve snowboard kullanmakta fayda var" dedi. Ayrıca pistte yaşanan kontrolsüz çarpmalara da değinen Öçgüder, "Yamaçtan aşağı inen bir kişinin size çarpması, tahmin edilemeyen kırıklara sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.