Kavak Belediye Başkanı: Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali'nden Yüzlerinin Akıyla Çıktık

SAMSUN (İHA) – Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali'nden yüzlerinin akıyla çıktıklarını söyledi.

Kavak Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su tertiplenen Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali ve Yaz Konseri etkinlikleri başarılı bir organizasyonla sona erdi. Samsun, İstanbul, Bursa ve Gebze gibi çeşitli illerden gelen binlerce Kavaklının katılımıyla gerçekleşen Yaşar Doğu Karakucak Güreş Festivali, yapılan müzik şöleni, geleneksel oyunlar ve çeşitli etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Güreşinin Sembolü Yaşar Doğu adına yapılan ve adeta Kırkpınar havasında 550 sporcunun kıyasıya mücadelesi ile göz doldurduğu Karakucak Güreş Festivali izleyenlerden tam not aldı. Kavak'ta yapılan güreşlere 500 aşkın sporcu katıldı. Kavaklı İşadamı Ali Hikmet Karaosmanoğlu'nun 2. kez Güreş Ağası olduğu Karakucak Güreş Festivali oldukça çekişmeli geçti. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun büyük bir ilgi ile izlediği güreşlerde başpehlivanlığı Özkan Yılmaz kazandı.

Güvenpark Piknik alanında düzenlenen festival hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin tanıtımına büyük katkı sunan etkinliklere katılımcı sayısının her geçen yıl daha artmasının kendilerine büyük moral ve güç verdiğini ifade etti. Sarıcaoğlu, bölgenin sosyal, kültürel gelişimine, turizmine ve dolayısıyla ekonomisine önemli katkı sağlayan etkinliğin ayrıca binlerce Kavaklının bir araya gelerek buluşmasına vesile olduğunu belirtti.

Festivallerin dostluğun, hoşgörünün yerleşmesi ve güçlenmesine sebep olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, "Festival ve şenlikler ilçemizin tarihini, sosyal görüşünü, oyunlarını, gelenek ve görenek gibi kültür değerlerini yaşatıp bunların tanınmasını sağlamak aynı zamanda da sonraki kuşaklara aktarmak gibi önemli bir işleve sahip. Bu sene de bir festivalden daha yüzümüzün akıyla çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Büyük bir katılım ile gerçekleştirdiğimiz bu festivale emek veren katkıda bulunan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN