Katıldığı davette kimse Hande Baladın'dan gözünü alamadı! Beyaz mini elbisesiyle herkesi büyüledi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlenen etkinlikte milli voleybolcu Hande Baladın güzelliğiyle göz kamaştırdı. Baladın tercih ettiği beyaz mini elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Geceye katılan milli voleybolcu Hande Baladın güzelliğiyle büyüledi.
HANDE BALADIN GÖZ KAMAŞTIRDI
Milli voleybolcular ve spor ile sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı geceye Hande Baladın damga vurdu. Başarılı voleybolcu beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı.
İşte Hande Baladın'ın geceden fotoğrafları: