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Katıldığı davette kimse Hande Baladın'dan gözünü alamadı! Beyaz mini elbisesiyle herkesi büyüledi

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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlenen etkinlikte milli voleybolcu Hande Baladın güzelliğiyle göz kamaştırdı. Baladın tercih ettiği beyaz mini elbisesiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Geceye katılan milli voleybolcu Hande Baladın güzelliğiyle büyüledi.

HANDE BALADIN GÖZ KAMAŞTIRDI

Milli voleybolcular ve spor ile sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı geceye Hande Baladın damga vurdu. Başarılı voleybolcu beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

İşte Hande Baladın'ın geceden fotoğrafları:

Katıldığı davette kimse Hande Baladın'dan gözlerini alamadı! Beyaz mini elbisesiyle herkesi büyüledi

Katıldığı davette kimse Hande Baladın'dan gözlerini alamadı! Beyaz mini elbisesiyle herkesi büyüledi

Katıldığı davette kimse Hande Baladın'dan gözlerini alamadı! Beyaz mini elbisesiyle herkesi büyüledi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Hande Baladın Spor Haberler

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Yorumlar (5)

mahalle sakini:

Güzel derken ? Bu güzelden çok başka birşeye benziyor..

22
9
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ERTAN IŞIK:

SENDE İNSANDAN BAŞKA HERŞEYE BENZİYOSUN

yanıt13
yanıt5
Alp EREN:

Kendikilerinle karıştırıyorsun

yanıt1
yanıt3
İsmet Özel:

Formalı haliyle daha güzel

6
0
yanıtYanıtla
İsmet Özel:

Maçta ki hali daha güzel

2
0
yanıtYanıtla
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