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Katar'ın 13 yaşındaki voleybolcusu Mubarak Musa, Asya Şampiyonası'na damga vurdu

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Katar Erkek Voleybol Milli Takımı'nın 13 yaşındaki oyuncusu Mubarak Musa Thiik Madut, 2026 Asya Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çekti.

Katar Erkek Voleybol Milli Takımı'nın 13 yaşındaki oyuncusu Mubarak Musa Thiik Madut, 2026 Asya Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çekti.

Japonya'da düzenlenen turnuvaya, 13 yaşında olmasına rağmen Katar A Milli Voleybol Takımı'nda mücadele eden 2,10 metre boyundaki Mubarak Musa, damga vurdu.

Küçük yaşına rağmen uzun boyu ve güçlü fiziğiyle göze çarpan genç voleybolcu, sert smaçları ve etkili servisleri sayesinde performansıyla da adından söz ettirdi.

Kariyer yolculuğu merak konusu olan Mubarak Musa, Asya Şampiyonası'nda Tayland'a karşı 12, Tayvan önünde 11 ve Güney Kore mücadelesinde 17 olmak üzere 3 maçta 40 sayı üretme başarısı gösterdi.

Kaynak: AA
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