Katar'dan herkesi ters köşe yapan karar! Dünya Kupası'nda taraftarlar alkollü içki içebilecek
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2022 Dünya Kupası'nın sponsorlarından olan bir alkollü içecek firması, Katar'da hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmede turnuvada alkollü içeceğe şartlı izin aldı. Yetkililer şartların kapsadığı sınırları tam olarak söylemese de turnuvada alkollü içki satışına saat 16:00 ila 22:00 saatleri arasında izin verileceği belirtiliyor.
21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda taraftarların stadyumda alkollü içki tüketmesine şartlı izin çıktı.
KATAR'DA YALNIZCA OTEL VE RESTORANLARDA İÇKİ SATILIYOR
Ajansspor'un Bild'den aktardığı habere göre, alkol içilmesine onay veren Katarlı yetkililer, bu iznin hangi saatler arasında olacağı konusunda bir karar açıklamadı. Ancak bu iznin büyük ihtimalle 16:00-22:00 saatleri arasında olacağı belirtiliyor. İslami kurallara göre yönetilen ve alkol tüketiminin yasak olduğu Katar'da yalnızca otellerin bar ve restoranlarından içki satılabiliyor.
21 YAŞ ALTINA ALKOL SATIŞI YASAK
Alkol satış izni bulunan dükkanlar ise alkolü yalnızca 21 yaş üzeri Katar'da ikameti bulunan yabancılara satabiliyor. Bu yabancıların arkadaşları veya akrabaları da ikametleri yoksa bu dükkanlara giremiyor.
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