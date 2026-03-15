Haberler

UEFA, Finalissima'nın iptal edildiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA, İspanya ile Arjantin arasında Katar'da düzenlenmesi planlanan Finalissima karşılaşmasının, bölgedeki savaş durumu ve taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası ile Kupa Amerika şampiyonları arasında yapılan Finalissima karşılaşması, 27 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecekti. Bölgedeki savaş durumu nedeniyle bu müsabaka iptal edildi. UEFA resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Arjantin Futbol Federasyonu ile müsabakanın ne zaman ve nerede yapılması konusunda anlaşma sağlanamadığından dolayı Finalissima'nın iptal edildiğini duyurdu.

UEFA, Arjantin'e Santiago Bernabeu Stadyumu'nda yarı yarıya seyirciyle yapılmasını, Madrid'de ve Buenos Aires'te olmak üzere iki maç üzerinden oynanmasını ve Arjantin'in istediği bir Avrupa ülkesinde 27 veya 30 Martta Finalissima'nın oynanabileceğiyle ilgili sunulan önergelerin kabul edilmediğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

