Katar'da Dünya Şampiyonası'nda Yavuz İlnam dördüncü, Rümeysa Pelin Kaya altıncı oldu

Katar'da Dünya Şampiyonası'nda Yavuz İlnam dördüncü, Rümeysa Pelin Kaya altıncı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Katar'ın Doha kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporculardan Yavuz İlnam trap erkeklerde dördüncü, Rümeysa Pelin Kaya trap kadınlarda altıncı oldu. Organizasyon 14 Kasım'da sona erecek.
Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen milli sporculardan Yavuz İlnam dördüncü, Rümeysa Pelin Kaya ise altıncı oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Doha kentinde yapılan organizasyonda trap erkekler kategorisinde mücadele eden Yavuz İlnam, final yarışını dördüncü sırada tamamladı.
Trap kadınlarda yarışan Rümeysa Pelin Kaya ise final müsabakasının ardından dünya altıncılığını elde etti.
Organizasyon, 14 Kasım'da sona erecek.
Kaynak: AA