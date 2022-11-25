Katar'da Dünya Kupası maçına Haçlı Seferi'ne gider gibi giyinen taraftarlara tarihi ceza

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na her geçen gün yeni bir olay damgasını vuruyor. İngiltere'nin İran'a karşı 6-2 galip geldiği maça girmek isteyen bir grup İngiliz taraftarı, Haçlı Seferi'ne katılan askerler gibi giyindikleri için stada alınmadı. Bunun üzerine harekete geçen FIFA, 2 kişinin tüm Dünya Kupası maçlarında stada girişini yasakladı.