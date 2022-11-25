Katar'da Dünya Kupası maçına Haçlı Seferi'ne gider gibi giyinen taraftarlara tarihi ceza
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na her geçen gün yeni bir olay damgasını vuruyor. İngiltere'nin İran'a karşı 6-2 galip geldiği maça girmek isteyen bir grup İngiliz taraftarı, Haçlı Seferi'ne katılan askerler gibi giyindikleri için stada alınmadı. Bunun üzerine harekete geçen FIFA, 2 kişinin tüm Dünya Kupası maçlarında stada girişini yasakladı.
Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyeme Haçlı Seferi'ne katılan askerler gibi giyinen Britanyalı taraftarlar stada alınmadı. Yaşananların ardından FIFA harekete geçti.
STADA GİRİŞLERİ YASAKLANDI
Katar'daki Dünya Kupası'nı izleyeme Haçlı askeri gibi giyinerek giden Britanyalı taraftarlar stada alınmadı. FIFA konu üzerine harekete geçerken, 2 taraftarın tüm Dünya Kupası maçlarında stada girişi yasaklandı
KATAR'DAN SERT KURALLAR
Katar'ı kurallarından vazgeçiremeyen bazı ülkelerin taraftarları çeşitli eylemlere imza attı. Kimileri LGBT temsili tişörtlerle stada girmeye çalışırken kimileri de maçlarda alkol almak istedi.