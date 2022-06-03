Katalan ekibinde kriz! Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını istiyor - Haberler

Barcelona büyük bir kriz eşiğinde. Sezon sonunda emekli olması beklenen Pique henüz kararını vermedi. OnzeTV'de yer alan habere göre, Barcelona yönetimi, Gerard Pique'nin emekli olmasını umuyor. Eğer tecrübeli savunmacı emekli olmazsa Barcelona iki sezonda Pique'ye 80 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

GERARD PİQUE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddia edilen Gerard Pique sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bu sansasyonel olayın netlik kazanması beklenirken, Pique'nin emeklilik kararı alıp almayacağı merak konusu oldu.