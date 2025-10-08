Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Duman ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kastamonuspor, Teknik Direktör Ahmet Duran ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

18 Temmuz'da Kastamonuspor'da göreve başlayan Teknik Direktör Ahmet Duman, takımın başında 8 karşılaşmaya çıktı. Kastamonuspor, bu karşılaşmalardan 5 mağlubiyet, 3 galibiyetle ayrıldı. - KASTAMONU