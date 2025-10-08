Haberler

Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Duman ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kastamonuspor, Teknik Direktör Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Duman, kulüpteki görevine 18 Temmuz'da başlamıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kastamonuspor, Teknik Direktör Ahmet Duran ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ahmet Duman ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

18 Temmuz'da Kastamonuspor'da göreve başlayan Teknik Direktör Ahmet Duman, takımın başında 8 karşılaşmaya çıktı. Kastamonuspor, bu karşılaşmalardan 5 mağlubiyet, 3 galibiyetle ayrıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına çok sert tepki: İsrail aklını başına alsın
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Piskopos, tam bir çapkın çıktı! Sevgili sayısı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.