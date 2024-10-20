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Kastamonuspor Başkanı Hakem Hatalarına İsyan Etti: 'Ligden Çekilme İhtimali Var'

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GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, Sarıyer maçı sonrası hakem hatalarını eleştirerek, yarın yapacakları yönetim kurulu toplantısında takımı ligden çekmeyi de gündeme getireceklerini belirtti.

Sarıyer karşılaşmasının ardından hakem hataları ile ilgili tepki gösteren GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, "Yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Bu toplantıda, takımı ligden çekmek dahil birçok konuyu gündeme getireceğiz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor, evinde karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından yazılı açıklama yapan GMG Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, son haftalarda sürekli olarak puanlarının hakemler tarafından çalındığını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'na seslenmelerine rağmen değişen bir şey olmadığını belirten Aygün, yarın düzenleyecekleri yönetim kurulu toplantısında takımı ligden çekmek başta olmak üzere birçok konuyu gündeme getireceklerini kaydetti.

Cengiz Aygün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan hakem katliamları maalesef bitmiyor. Son haftalarda puanlarımız sürekli hakemler tarafından çalınıyor. 'Kastamonu sahipsiz değildir' diyerek ilk günden beri bağırdım. O bağırışlarım devam ediyor. Özellikle geçen haftaya kadar çok susmuştum. Birçok takımın başına gelen birtakım hakem katliamları vardı. Bu neden susmayı tercih ettim ama görünüyor ki bir şey ifade etmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonuna hakemlerle ilgili seslendim. Görüyoruz ki hiçbir şey yapılmamış ve hakem katliamları GMG Kastamonuspor üzerinde devam ediyor. Bu şartlarda hem oyuncularımızın hem de hocalarımızın emekleri ciddi anlamda çalınıyor. Buna izin veremem. Yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Bu toplantıda, takımı ligden çekmek dahil birçok konuyu gündeme getireceğiz." - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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