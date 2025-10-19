Kastamonuspor, Adana 01 FK'yı 1-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Adana 01 FK'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Gol, İbrahim Halil Talay tarafından 70. dakikada atıldı.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Sabit Selvi, Hasan Hüseyin Tetik, Ufuk Tatlıcan
Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, Emir Açıkgöz, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari (Oğuz Ceylan dk. 62), Batuhan Günaldı (Erdem Dikbasan dk. 62), Ali Altınöz, Kazım Can Kahya (Mertan Öztürk dk. 68), Yasin Başaytaç, İbrahim Halil Talay (Umut Uzun dk. 83)
Adana 01 FK: Halil Yeral, Fatih Özkan, Alpay Çelebi, Mehmet Çınar (Yiğit Demir dk. 46), Ahmet Eren (Tuna Sezen dk. 74), Furkan Özyapı, Denizhan Taşkan (Mert Can Ünal dk. 80), Ömer Önder (Okan Derici dk. 74), Ömer Kuşan (Yusuf Can Çalayır dk. 68), Mehmet Alp Kurt, Adnan Karahisar
Gol: İbrahim Halil Talay (dk. 70) (Kastamonuspor)
Kırmızı kart: Fatih Özkan (dk. 90) (Adana 01 FK)
Sarı kartlar: Mustafa Arda Kartal, İbrahim Halil Talay, Emir Açıkgöz, Yasin Başaytaç, Batuhan Günaldı, Yavuz Aygün (Kastamonuspor) - KASTAMONU