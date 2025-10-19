Haberler

Kastamonuspor, Adana 01 FK'yı 1-0 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Adana 01 FK'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Gol, İbrahim Halil Talay tarafından 70. dakikada atıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Kastamonuspor, konuk ettiği Adana 01 FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Kastamonu Gazi

Hakemler: Sabit Selvi, Hasan Hüseyin Tetik, Ufuk Tatlıcan

Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Sakıb Aytaç, Emir Açıkgöz, Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Kadir Ari (Oğuz Ceylan dk. 62), Batuhan Günaldı (Erdem Dikbasan dk. 62), Ali Altınöz, Kazım Can Kahya (Mertan Öztürk dk. 68), Yasin Başaytaç, İbrahim Halil Talay (Umut Uzun dk. 83)

Adana 01 FK: Halil Yeral, Fatih Özkan, Alpay Çelebi, Mehmet Çınar (Yiğit Demir dk. 46), Ahmet Eren (Tuna Sezen dk. 74), Furkan Özyapı, Denizhan Taşkan (Mert Can Ünal dk. 80), Ömer Önder (Okan Derici dk. 74), Ömer Kuşan (Yusuf Can Çalayır dk. 68), Mehmet Alp Kurt, Adnan Karahisar

Gol: İbrahim Halil Talay (dk. 70) (Kastamonuspor)

Kırmızı kart: Fatih Özkan (dk. 90) (Adana 01 FK)

Sarı kartlar: Mustafa Arda Kartal, İbrahim Halil Talay, Emir Açıkgöz, Yasin Başaytaç, Batuhan Günaldı, Yavuz Aygün (Kastamonuspor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFATIH Om:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
