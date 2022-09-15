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Kastamonu spor haberi | Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Spor Haberleri

Kastamonu spor haberi | Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Kastamonu AK Parti Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak katıldı.

Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Başkan Mehmet Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar dilerken TFF'ye yapılan saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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