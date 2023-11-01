Kastamonu'da Gürültü Yapan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek gürültü kirliliğine sebep olan modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde 32 adet modifiyeli araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Kastamonu'da çevreyi rahatsız edecek gürültüye sebep olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek gürültü kirliliğine sebep olan modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde 32 adet modifiyeli araç sürücülerine cezai işlem uyguladı. - KASTAMONU