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KASKF Başkanı Mutlu Önal güven tazeledi

KASKF Başkanı Mutlu Önal güven tazeledi
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Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 19. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mutlu Önal, 330 üyenin katılımıyla yeniden başkan seçildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) 19. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mutlu Önal güven tazeledi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) 19. Olağan Genel Kurulu Sümer Amatör Spor Evi'nde gerçekleştirildi. 475 üyenin 330'nun katıldığı KASKF Genel Kurulu'nda tek liste oylandı. Mutlu Önal'ın güven tazelediği 19. Olağan Genel Kurulu'na Ahmet Yıldız Divan Başkanlığı yaparken, divan heyeti Ahmet Behiç Salt, Orhan Tam, Salih Külahçıoğlu ve Mikail Karabulutlu'dan oluştu.

330 üyenin katıldığı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Kurulu ile göreve getirilen yönetim kurulu ve diğer organlarda görev alacak isimler ise şu şekilde oluştu;

"Yönetim Kurulu Asil: Mutlu Önal (Başkan), Osman Bahadır Kökoğlu (Genel Sekreter), Mehmet Yücel, Halit Aysu, Halil Demir, Murat Akgöz, Melih Candan, Murat Canıtez, İsmail Okumuş, Yunus Özer, Ali Selimoğlu, Eşref Turgut, Ahmet Duman, Selcan Erişen, Ali Fidan, Halil Aslan, Yusuf Sarıalp, Levent Özocak, Ahmet Adıbelli, Osman Bahadır Kökoğlu.

Yönetim Kurulu Yedek: Bülent Mağara, Muhammed Ali Turaç, Eser Şengil, Memduh Koca, Mehmet Ersoy Çetin Kılıçaslan, İsmail Göksu, Abdullah Aslantürk, Tamer Kılıç, Fatih Yurt, Mehmet Bayram, Mahmut Selçuk. Denetim Kurulu Asil: Fehmi Ocak, İbrahim Sungur Halil Mezgitli. Denetim Kurulu Yedek: Osman Koş, Şirvan Çeçen, Şafak Aytaş." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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