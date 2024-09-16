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Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı

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Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

KANARYA LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

32 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı. Mourinho'nun ekibi böylelikle Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Fethi Tilki:

en büyük Fenerbahçeeeeee

7
3
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Alper Can:

Febem penalti olmadan kazanamaz

0
0
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