Kasımpaşa'yı da yenen Fenerbahçe rekor kırdı
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı mağlup ederek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı ve kulüp rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
KANARYA LİDERLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİ
Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, 1'inde ise berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde puanını 13 yaparken, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
32 MAÇTIR YENİLMİYORLAR
Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı. Mourinho'nun ekibi böylelikle Süper Lig'de kulüp rekorunu kırdı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.