Kasımpaşa veda etti! Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi Kasımpaşa, sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'ya transferi gerçekleşen Yasin Özcan'a veda etti.

''SEMTTE DOĞDU, AVRUPA'YA UĞURLUYORUZ''

Kasımpaşa'dan yapılan ve paylaşımda, "Bu semtin çocuğu... Yasin Özcan son kez bizimle sahada. Cuma günü, onun veda maçı. Semtte doğdu, Avrupa'ya uğurluyoruz." ifadeleri kullanıldı. Aston Villa, Yasin Özcan'ı 7+1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan Yasin Özcan, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi. 19 yaşındaki yıldız ismin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.