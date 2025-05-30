Kasımpaşa veda etti! Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor

Kasımpaşa veda etti! Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olan ve Göztepe ile oynanacak karşılaşmada son kez Kasımpaşa forması giyecek Yasin Özcan'a veda paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesi Kasımpaşa, sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'ya transferi gerçekleşen Yasin Özcan'a veda etti.

''SEMTTE DOĞDU, AVRUPA'YA UĞURLUYORUZ''

Kasımpaşa'dan yapılan ve paylaşımda, "Bu semtin çocuğu... Yasin Özcan son kez bizimle sahada. Cuma günü, onun veda maçı. Semtte doğdu, Avrupa'ya uğurluyoruz." ifadeleri kullanıldı. Aston Villa, Yasin Özcan'ı 7+1 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan Yasin Özcan, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi. 19 yaşındaki yıldız ismin piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Kasımpaşa veda etti! Yasin Özcan Premier Lig'e gidiyor

Milli yıldıza veda! Süper Lig'de son maça çıkıp Premier Lig'e gidiyor
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.