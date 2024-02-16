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Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta da Costa ve Eysseric'in attığı goller dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Nazım'ın sağ taraftan ortasında Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ali Emre, topu kornere çeldi.

79. dakikada Fall'ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisindeki yaşanan karambol sonrası Winck'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. Pozisyonun devamında VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, Aytaç Kara'nın topa elle müdahale etmesi sebebiyle golü iptal etti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Kasımpaşa: Ali Emre Yaşar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Emre Gedik dk. 88), Gökhan Gül (Sadiku dk. 61), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Rochinha dk. 75), da Costa

Yedekler: Erol Karaman, Mlih Akyüz, Thomas Zai, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis (Marcao dk. 90+2), Bertolacci (Rohden dk. 72), Emre Mor (Can Keleş dk. 78), Eysseric, Mendes (Feghouli dk. 90+2), Güven Yalçın (Lasagna dk. 78)

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Tintiş, Ceccherini, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Goller: da Costa (dk. 11) (Kasımpaşa) Eysseric (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Porozo, da Costa (Kasımpaşa) Emre Mor, Mendes (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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