Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında keyifsiz ilk yarı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz tamamlandı ve iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada ceza yayı solunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Antonin Barak'ın ceza yayına aktardığı pasta Aytaç Kara'nın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
45. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Barak, Aytaç'tan aldığı pası bekletmeden ceza sahası içine gönderdi. Ben Ouanes'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues (Mamadou Fall dk. 32), Antonin Barak, Cafu, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Brekalo, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Espinoza, Erdem Çetinkaya, Yunus Emre Atakaya
Teknik Sorumlu: Barış Kanbak
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Sam Larsson, Moussa Djenepo, Braian Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Abdurrahim Dursun, Soner Dikmen, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Sander Van de Streek, Burak İngenç, Adolfo Gaich
Teknik Direktör: Alex de Souza
Sarı kartlar: Veysel Sarı, Erdal Rakip, Djenepo (Antalyaspor), Opoku (Kasımpaşa) - İSTANBUL