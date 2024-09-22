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Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında keyifsiz ilk yarı

Kasımpaşa ve Antalyaspor arasında keyifsiz ilk yarı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. İlk yarı golsüz tamamlandı ve iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza yayı solunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

17. dakikada ceza sahasında topla buluşan Antonin Barak'ın ceza yayına aktardığı pasta Aytaç Kara'nın gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

45. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Barak, Aytaç'tan aldığı pası bekletmeden ceza sahası içine gönderdi. Ben Ouanes'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric gole izin vermedi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues (Mamadou Fall dk. 32), Antonin Barak, Cafu, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Brekalo, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Gökhan Gül, Haris Hajradinovic, Espinoza, Erdem Çetinkaya, Yunus Emre Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Townsend, Sam Larsson, Moussa Djenepo, Braian Samudio

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Abdurrahim Dursun, Soner Dikmen, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Sander Van de Streek, Burak İngenç, Adolfo Gaich

Teknik Direktör: Alex de Souza

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Erdal Rakip, Djenepo (Antalyaspor), Opoku (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Kasımpaşa 3-sayfa Futbol Spor

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