Kasımpaşa ve Adana Demirspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Rodrigues, ceza sahası içi sol tarafından yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

65. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Ali Yusuf Kol'un yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Yusuf Barasi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

76. dakikada Cafu'nun pasında ceza yayı üzerinde Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Deniz Eren Dönmezer'de kaldı.

90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un pasında Manev, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-2

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Murat Tuğberk Curbay, Murat Ergin Gözütok

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül (Sadiku dk. 73), Hajradinovic (Omeruo dk. 90), Aytaç Kara (Cafu dk. 73), Fall, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya, Ali Demirel

Teknik Sorumlusu: Barış Kanbak

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Abdulsamet Burak (Salih Kavrazlı dk. 77), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı (Tayfun Aydoğan dk. 63), Alioui, Yusuf Barasi (İzzet Çelik dk. 86), Aymbetov (Ali Yavuz Kol dk. 63)

Yedekler: Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Shehu, Tolga Kalender, Kadir Karayiğit, Fougeu

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Goller: Hajradinovic (dk. 30), Nuno da Costa (dk. 59) (Kasımpaşa), Yusuf Barasi (dk. 65), Manev (dk. 90+3) (Adana Demirspor)

Sarı kart: Gökhan Gül (Kasımpaşa), - İSTANBUL