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Kasımpaşa, Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı

Kasımpaşa, Ayberk Karapo'yu kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Manisa FK'da forma giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Ayberk Karapo ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

KASIMPAŞA, Manisa FK forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Ayberk Karapo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ayberk Karapo'nun, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kasımpaşa'nın açıklamasında, "Ayberk'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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