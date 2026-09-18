Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı, Belözoğlu ve Palut konuştu

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına oyuncularını tebrik ederek başlayan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Oyuncularımızın gösterdiklerimizi uygulamaya çalışması mutlu edici. İlk 10 dakikalık periyot iyi değildi. Sonrasında işler bizim adımıza fena gitmedi. İkinci yarıya daha iyi başladık. Lig çok zor, kolay değil. Geldiğimiz nokta memnuniyet verici. Özellikle savunma kısmını yürekli oynamaları beni mutlu ediyor. Ofansta beklentilerimiz daha fazla. İç sahada maçın 3'üncü bölgesinde daha doğru tercihler yapabilirdik" dedi.

'MAĞLUBİYET OLMADAN DEVAM ETMEK ÖNEMLİ'

Geçtiğimiz sezona göre daha genç bir takım olduklarını söyleyen Belözoğlu, "Ön alan baskılarını planlı yaptığımızda meyvelerini topladık. Biz geldiğimizde düşük puanda olan, iç sahada galibiyeti olmayan bir takımdı. 2, 3 hafta sonra topladık. Bugün 27'nci maç. 4 mağlubiyetimiz var. Bu göz ardı ediliyor. Geçen sene aldığımız oyuncuların arasında uzun süre oynamayanlar vardı. Rizespor maçının ardından iç sahada kaybetmedik. Geçen sene de lig zordu. Mağlubiyet olmadan devam etmek önemli. Geçen sene ile bu sene arasındaki fark dinamizmimiz" diye konuştu.

İLHAN PALUT: BİZİM KAZANMAYA DAHA YAKIN OLDUĞUMUZ BİR OYUNDU

Milli ara öncesi önemli bir maç oynadıklarını belirten İlhan Palut, "İyi başlayamadığımız ligde her maçı toplanmaya giden yol olarak görüyoruz. Bugün de bunlardan biriydi. Oyuna iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. 25 dakika boyunca bu oyunu sürdürdük. İlk yarının sonlarında Kasımpaşa dengeyi sağladı. Sadece kornerden bir Winck'in bir kafa vuruşu var. Onun dışında pozisyon vermedik. Kabul edilebilir bir ilk yarıydı. İkinci yarı daha dengeliydi. Bir takım kazanacaksa bizim kazanmaya daha yakın olduğumuz bir oyundu. Takımın mücadelesinden memnunum. Eksiğimiz üçüncü bölgeye gittiğimiz anlarda daha tehdit edici olmak. Burada istediğimiz noktada değiliz. Beraberliğin adil olmadığı bir karşılaşma değildi. Maç temposu eksik olan Bardhi, Masuaku gibi oyuncularımız milli takımlara gidecek. Oradaki maç ritimleri önemli olacak. Dompe, Mostafa Mohamed gibi oyuncuların bu dönemde yapacağı antrenmanlarla takım seviyesine çıkmaları için fırsat olarak göreceğiz. Milli aradan sonra daha agresif bir Konyaspor izlettirmek istiyoruz" diye konuştu.

'DİSİPLİNİNİN KARŞILIĞINI ALMASINI GÖRMEK BENİN ADİL KADAR MUTLU ETTİ'

Takım kaptanı Adil Demirbağ'ın milli takıma davet edilmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Palut, "Adil'in gerçekten inançlı çalışması, ne istediğini bilmesi, disiplininin karşılığını almasını görmek benin Adil kadar mutlu etti. İnşallah performansımızı arttırarak Türkiye'ye daha fazla oyuncu veririz. Benim bu noktada bunu başarabileceğine inancım olan başka oyuncularım da var. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı