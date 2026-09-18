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Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: 0-0

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SÜPER Lig’in 6’ncı haftasında Kasımpaşa sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor ise 4'e yükseltti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Davut Dakul Çelik düdük çaldı. Çelik'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Hüseyin Aylak üstlendi. Kasımpaşa mücadeleye "Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Jessen, Kerem Demirbay, Mendes, Güven Yalçın, Rafferty, Ali Yavuz Kol, Benedyczak" 11'i ile çıktı. Konuk Konyaspor ise "Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Deniz Türüç, Toth, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Muleka" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor, üst üste Muleka ve Uğurcan Yazğılı ile girdiği pozisyonlarda kaleci Gianniotis'i geçemedi. Oyunda dengeyi yakalayan Kasımpaşa da Ali Yavuz ve Winck ile gole yaklaşsa da sonuç alamadı ve mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takımda rakip kalede tehlikeli pozisyon üretmekte zorlandı. Mücadelede gol olmadı ve maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Kasımpaşa'nın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti. Mücadele öncesinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gelen İtalyan teknik adam, 90 dakikayı tribünden takip etti. Montella, mücadele öncesinde Kasımpaşa Ceo'su Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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