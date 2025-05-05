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Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Burak Yılmaz, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müsabakada istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş 2 puan. Oyunu domine eden, önde basan ve topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen 2 puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncuların fazla olması nedeniyle maçta sadece bir değişiklik yaptığını hatırlatan Yılmaz, "Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaydı. Bu bir yakınma değil. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak. Bu skor 2 takıma da yaramadı. Kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız. İyi gidiyoruz. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Böyle devam etmek zorundayız." diye görüş belirtti.

Burak Yılmaz, maçın hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla ilgili bir soruyu, "Hakemlerle ilgili Allah izin verirse teknik direktörlük hayatım boyunca konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Hata yapabilirler. Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Tabii ki saha içinde bazen kızıyoruz ve bunun cezasını çekiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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