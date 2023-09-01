- Kemal Özdeş : "Çok ağır bir yenilgi aldık"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trabzonspor karşısında çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İlk 4 maçlık periyodun sonundayız. 5-1 kaybettik. Aslında istediğimiz gibi oyuna başladık. Oyunumuzu kabul ettirdik, 15. dakikada ilk yediğimiz gole kadar. Sonra oyun üstünlüğü Trabzonspor'a geçti. Rakibimiz çok etkin olmasa da golü bulacak pozisyonları buldular. Bugünün en talihsiz olayı ilk yarının son dakikasında 3. golü yiyip, içeriye girmekti. İkinci yarıda 4. golü yediğimiz dakikaya kadar daha doğru oynadık. 1 golle geri dönme çabamız vardı. 4. yediğimiz golden sonra da maç bitmişti. Trabzonspor'u kutluyorum. Bugün kalemize 6 top geldi, 5'i golü oldu. Trabzonspor'un galibiyetini küçümsemem. Onları kutluyorum. Bizim için önemli olan oyun disiplini bırakmamak. Golden sonra da mücadele etmek. Bugün ağır bir yenilgi aldık. Milli takım arasında 3 gün dinleneceğiz. 15 günlük süremiz var. Takımımızı sayısal olarak tamamlayacağız. Bunları değiştirebilecek, düzletebilecek gücümüz var. İlk 3 maçtaki gibi etkili oyunumuza geri döneriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Transferle ilgili çalışmalarının olduğunu söyleyen Özdeş, "Taraftarının tepki göstermesi çok normal. Planımız işliyor. İstediğimiz oyuncuları katmak istiyoruz. Ön bölgeye 2 tane oyuncu alacağız, orta sahaya oyuncu alacağız. Hedefimiz 2-3 maç değil. Planlarımızı doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Takımımıza güç katacak oyuncular almak istiyoruz. Bu o kadar da kolay olmuyor. Somut adımlarımız var, sonuna yaklaştığımız oyuncular var. Üst sıralar oynayan bir Kasımpaşa olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.