Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Son 5 maçında galibiyet alamayan Kasımpaşa'nın bu zorlu maçta Ali Yavuz Kol ve Baldursson'un eksikliği dikkat çekiyor.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 5 maçında galibiyet yaşayamayan lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

İki ekibin sezonun ilk yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.

