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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç: 'Kaliteli bir maçtı'

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Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın 0-0 bitmesine rağmen kaliteli bir maç olduğunu belirtti. Forvetlerin daha sakin olması durumunda üstünlüğü sağlayabileceklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın 0-0 bitmesine rağmen kaliteli bir maç olduğunu belirterek, "Forvetlerimiz pozisyonlara girdiklerinde birazcık daha sakin kalsalardı, o zaman üstünlüğü sağlamış olurduk" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Örenç, iki takımın da sahada iyi mücadele ettiğini söyledi. İlk yarında dengeli bir oyun olduğunu dile getiren Örenç, "İkinci yarıda daha fazla topla oynayan, daha çok isteyen, daha iyi pozisyonlara giren bir Kasımpaşa vardı. Forvetlerimiz pozisyonlara girdiklerinde birazcık daha sakin kalsalardı, o zaman üstünlüğü sağlamış olurduk. İkinci yarının 35-37 dakikası kontrol tamamen bizdeydi. Bizim kontrolümüzün altındaydı. Sonuçta 0-0. Herkes diyecek ki çok kötü bir maç oldu. 0-0 bir maç ancak bugün gerçekten yüksek tempoda maç oynandı. Gayet kaliteli bir maçtı. ve hakeme de söylenecek bir şey yoktur. Yani hakem de iyi yönetti. Onu da tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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