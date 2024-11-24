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Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Her Puanın Değerli Olduğunu Vurguladı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Keleş, Her Puanın Değerli Olduğunu Vurguladı
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Trendyol Süper Lig 13. haftasında, Kasımpaşa deplasmanda golsüz berabere kaldığı Sivasspor maçı sonrası Hakan Keleş, her puanın önemli olduğunu ve oyunun seyir zevkine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik direktör Hakan Keleş, ligde her puanın önemli olduğunu söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kar yağışında oynamanın zorluğundan bahseden Keleş, karşılaşmanın seyir zevki ve oyuncuların sağlığı gerekçeleriyle dün güzel havada oynatılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

İstatistiklere göre oyunda üstün olduklarını aktaran Keleş, "Rakibi de pozisyonlar verdik. Kazanmak istiyorduk, deplasmanda yenilmezlik serimiz vardı o devam ediyor. İçeride sıkıntılı sürecimiz var, galibiyetimiz yok. Buradan alınan puan da bizim için değerli, ligde alınan her puan değerli. Oyunu çirkinleştirmeden iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bugün saha ve zemin müsaade etmedi ama bundan sonraki süreçte iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İlk teknik direktörlük deneyimini Sivasspor'da yaşadığını anımsatan Keleş, Sivas'ın kendisi için özel olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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