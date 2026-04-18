Haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 10'unda berabere kalan, 13'ünde mağlup olan Kasımpaşa, haftaya 28 puan ve averajla 13. sırada girdi.

Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlı takım, Alanyaspor'a üstünlük kurarak sıralamadaki yerini korumaya ve 28 puanı bulunan Hesap.com Antalyaspor'un mağlup olduğu haftada avantaj elde etmeye çalışacak.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

