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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u ağırlayacak

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 30 müsabakada 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, 12 kezle ligde en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada yer alıyor.

İki takımın ligin ilk yarısında Sivas'ta oynadığı mücadele golsüz berabere sonuçlanmıştı.

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Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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