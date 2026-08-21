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Kasımpaşa, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak

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Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Kasımpaşa, yarın saat 19.00'da Çorum Şehir Stadı'nda Arca Çorum FK'ya konuk olacak. Hakem Fatih Tokail'in yöneteceği maçta ev sahibi ekibin seyircisi ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Cezası nedeniyle ev sahibi ekibin seyircisinin alınmayacağı müsabakayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligde sezonun ilk haftasında Trabzonspor'u konuk eden lacivert-beyazlılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum temsilcisi ise ilk hafta maçında konuk olduğu son şampiyon Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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