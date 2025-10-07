Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Açıklama: Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile Bağımız Yok

KASIMPAŞA Spor Kulübü, amatör branşlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile aralarında herhangi bir bağ bulunmadığını açıkladı.

Kasımpaşa Spor Kulübü, kamuoyunda yer alan bazı iddialar ve yürütülen soruşturmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Hasan Hilmi Öksüz imzasıyla yapılan açıklamada, "Kasımpaşa; semtimizin güzide kulübü olup 2002-2003 sezonundan itibaren Yönetimimizde bulunduğu süreçte 3. Ligden Süper Lige yükselmesinde tüm semtle birlikte emek ve katkımız bulunmaktadır. 2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Futbol Şubemiz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. bünyesinde Kasımpaşa A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başlamış, Kasımpaşa Spor Kulübü ise amatör branşlarda faaliyetini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübü; Spor kulübü statüsünde amatör branşlarda faaliyet göstermekte olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile farklı tüzel kişiliklerdir. Bu nedenle basın ve yayın kuruluşlarında soruşturma kapsamında adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kulübümüzün farklı tüzel kişilikler olduğu ve Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı olarak adı geçen Mehmet Fatih Saraç'ın kulübümüzle ilgisi bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanıldı.