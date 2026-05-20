Kasımpaşa son 13 sezonun en düşük puanını topladı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar, 2012-2013 sezonunda çıktığı Süper Lig'de son 13 sezonun en düşük puanını topladı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Kasımpaşa, evinde şampiyon Galatasaray karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyetle lige tutundu. Lacivert-beyazlılar, bu sezon 33 golle rakip ağlarını havalandırırken, kalesinde ise 49 gol gördü. Bu sezon 35 puan toplayan Paşa, 2012-2013 sezonunda çıktığı Süper Lig'de bu süreçteki en düşük puanını aldı.

Shota Arvaladze ile başlanan sezon Emre Belözoğlu ile sonlandı

Lige Shota Arvaladze yönetiminde başlayan Kasımpaşa, bu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından görevinden alınan Gürcü teknik adamın yerine Emre Belözoğlu getirildi. Belözoğlu döneminde 20 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar ligi 35 puanla 13. sırada tamamladı.

Evindeki puanlarla ligde tuttu

Kasımpaşa'nın evindeki son 7 maçta elde ettiği 5 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 16 puan, lacivert-beyazlıların lige tutunmasını sağladı. İlk iç saha galibiyetini 22. haftada Fatih Karagümrük karşısında alan Haliç ekibi, sonrasında ise sahasında sadece Çaykur Rizespor'a yenildi.

Sezon boyunca deplasmanda sadece 3 galibiyet elde eden Paşa, dış sahadaki son 3 puanını 23 Kasım 2025 tarihinde Corendon Alanyaspor karşısında aldı.

Kasımpaşa 9 transferle sezona başladı

Kasımpaşa, yaz transfer döneminde kadrosuna 9 futbolcu dahil etti. Lacivert-beyazlılar bu süreçte Kubilay Kanatsızkuş, Cem Üstündağ, Ali Kol, Yusuf Barasi, Andri Fannar Baldursson, Pape Habib Gueye, Godfried Frimpong ve Fousseni Diabate'yi transfer ederken, Atilla Szalai ise Hoffenheim'dan kiralanarak takıma katıldı.

Sadık Çiftpınar, Nuno da Costa, Kevin Rodrigues, Sinan Alkaş, Emirhan Yiğit, Gökhan Gül ve Berk Can Yıldızlı ile yollarını ayıran Paşa, Dağhan Erdoğan, Ramazan Özkanlı'yı da kiralık olarak yolladı.

Devre arasında 8 transfer

Lacivert-beyazlılar devre arası transfer dönemi olarak bilinin ikinci transfer ve tescil döneminde kadrosu 8 transferle güçlendirdi. Kasımpaşa, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao'yu, Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı, Parma'dan Adrian Benedyczak'ı ve Angers'tan Jim Allevinah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi ise bedelsiz olarak transfer edildi.

İstanbul temsilcisi; Jhon Espinoza ve Cem Üstündağ ile yollarını ayırırken, Yasin Eratilla, Mamadou Fall, Atakan Müjde ve Oğuzhan Yılmaz'ı da kiralık olarak gönderdi.

Kasımpaşa son 13 yılının en düşük puanını topladı

Kasımpaşa, Süper Lig'e yükseldiği 2012-2013 sezonundan sonra en düşük puanını bu sezon topladı. 13 sezondur aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Haliç ekibi, bir sezonda en yüksek puanını ise 2023-2024 sezonunda 56 puanla elde etti. Lacivert-beyazlılar o sezon aldığı 16 galibiyet, 8 beraberlik, 14 mağlubiyetle ligi 5. sırada bitirmişti.

Geçtiğimiz sezon ligi 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 11 galibiyet, 14 beraberlik, 11 mağlubiyet almıştı.

En istikrarlı isim Andreas Gianniotis

Kasımpaşa'nın file bekçisi Andreas Gianniotis, 2 bin 970 dakika süre alarak takımının en istikrarlı ismi oldu. Baldursson 2 bin 720, Nicholas Opoku 2 bin 432, Claudio Winck 2 bin 303 ve Ben Ouanes 2 bin 279 dakikayla takımın en çok süre alan futbolcuları oldu.

En golcü futbolcu Adrian

Kasımpaşa, bu sezon rakip fileleri 33 kez havalandırırken takımın en golcü ismi devre arasında takıma katılan Adrian Benedyczak oldu. Benedyczak attığı 10 golle takımının ligde kalmasına büyük katkıda bulundu. Paşa'da Adrian Benedyczak'ın ardından Pape Gueye 5, Claudio Winck 3, Ben Ouanes, İrfan Can ve Haris Hajradinovic de 2'şer gol kaydetti. İstanbul takımında ayrıca kaleci Andreas Gianniotis, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Arous, Fousseni Diabate, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Jim Allevinah'ın ise 1'er gol sevinci yaşadı.

Takımın asist kralı Ben Ouanes

Kasımpaşa'da en çok asist yapan futbolcu ise 6 asistle Tunuslu futbolcu Ben Ouanes oldu. Ouanes'i, Fousseni Diabate ve İrfan Can Kahveci 3'er, Claudio Winck de 2 asistle takip etti.

7 kırmızı kart, 79 sarı kart gördü

İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda 7 kırmızı, 79 sarı kart gördü. Paşa'da Kerem Demirbay ve Cafu 2'şer, Pape Gueye, Ben Ouanes ve Rodrigo Becao 1'er kırmızı kartla oyun dışı kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı