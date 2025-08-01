Kasımpaşa, Senegalli Forvet Pape Habib Gueye'yi Transfer Etti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İskoç ekibi Aberdeen FC'den Pape Habib Gueye'yi transfer etti. Gueye, 4 yıllık sözleşmeye imza attı ve sağlık kontrollerinden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye'yi transfer etiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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