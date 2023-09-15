Kasımpaşa, Samuel Bastien'i transfer etti

Kasımpaşa, İngiliz ekibi Burnley'den 26 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i renklerine bağladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, transfer çalışmalarına devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak İngiliz temsilcisi Burnley forması giyen 26 yaşındaki Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Bastien'i transfer ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Samuel Bastien, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Burnley formasıyla 24 maça çıkan Bastien, 2 gol ve 1 asitlik katkı sağladı. - İSTANBUL