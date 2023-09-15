Kasımpaşa Samuel Bastien'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley forması giyen Samuel Bastien'i transfer etti. Bastien, geçtiğimiz sezon 24 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley forması giyen Demokratik Kongolu orta saha Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transferin son gününde Kasımpaşa, orta sahaya takviye yaptı. Mavi-beyazlı ekip, İngiltere Championship'de Burnley forması giyen 26 yaşındaki Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bastien, sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini mavi-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Samuel Bastien, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'de Burnley formasıyla 24 maçta görev yaparken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.