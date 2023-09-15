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Kasımpaşa Samuel Bastien'i kadrosuna kattı

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Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley forması giyen Samuel Bastien'i transfer etti. Bastien, geçtiğimiz sezon 24 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley forması giyen Demokratik Kongolu orta saha Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferin son gününde Kasımpaşa, orta sahaya takviye yaptı. Mavi-beyazlı ekip, İngiltere Championship'de Burnley forması giyen 26 yaşındaki Samuel Bastien'i kadrosuna kattığını duyurdu. Bastien, sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini mavi-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

Samuel Bastien, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'de Burnley formasıyla 24 maçta görev yaparken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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