Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Şota Arveladze: 'Kötü Bir Sonuç Aldık'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'ye 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze, ikinci yarıda pozisyonlar bulmalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcü teknik adam, açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sonuç aldıklarını belirten Şota, "İki farklı devre oldu. Hatalara rağmen oyunu çevirebilirdik. Puan veya puanlar alabilirdik. Rakibi tebrik etmek lazım. Duran toplara iyi çalışmışlar ve gol attılar. Buna çalıştık ama golde uyuduk. Kritik dakikalarda gol yedik. İkinci devrede maçı çevirecek pozisyonlar bulduk. Net pozisyonlar bulduk. Sonuç bizim için iyi değil. Lige kötü başladık." ifadelerini kullandı.