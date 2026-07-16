Kasımpaşa, Malili futbolcu Thiemoko Diarra'yı transfer etti
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa'nın Reims takımından 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Thiemoko Diarra ile sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Malili futbolcu Thiemoko Diarra'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims takımından transfer edilen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Diarra, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 29 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Emre Doğan