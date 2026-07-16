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Kasımpaşa, Malili futbolcu Thiemoko Diarra'yı transfer etti

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransa'nın Reims takımından 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Thiemoko Diarra ile sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Malili futbolcu Thiemoko Diarra'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims takımından transfer edilen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Diarra, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 29 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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