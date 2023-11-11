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Kasımpaşa, Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta yaşanan goller ve önemli anlar detaylı bir şekilde aktarıldı.