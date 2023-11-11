Kasımpaşa, Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçta yaşanan goller ve önemli anlar detaylı bir şekilde aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa sahasında karşılaştığı Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ taraftan Gökhan Sazdağı, son çizgiye inerek ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Penaltı noktasının sağından Thiam'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-4
50. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-4
72. dakikada Jeanvier'in ceza sahası içinde Fall'a yaptığı müdahale sonrasında VAR incelemesiyle Kasımpaşa penaltı kazandı.
74. dakikada penaltıda topun başına geçen Aytaç Kara, kaleci Bilal Bayazit'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4
Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Ogün Kamacı
Kasımpaşa: Giannitos, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Nuno da Costa dk. 46), Yasin Özcan, Gökhan Gül (Duhan Aksu dk. 87), Aytaç Kara, Ben Ouannes, Hajradinovic, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Emre Yeşilyurt, Gomis
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Yılmaz, Karimi (Ramazan Civelek dk. 84), Boa Morte (Arif Kocaman dk. 90+1), Kemen (Jeanvier dk. 46), Cardoso (Bahoken dk. 66), Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Uzodimma, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Fall (dk. 36), Nuno da Costa (dk. 50), Aytaç Kara (dk. 74 pen.) (Kasımpaşa), Ali Karimi (dk. 12), Sadık Çiftpınar (dk. 27 k.k.), Boa Morte (dk. 44), Thiam (dk. 47) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Bilal Bayazit (Kayserispor) - İSTANBUL