Kasımpaşa, İzlandalı Orta Saha Andri Fannar Baldursson'u Transfer Etti

Kasımpaşa, İzlandalı Orta Saha Andri Fannar Baldursson'u Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, yeni sezon öncesinde Bologna'dan İzlandalı futbolcu Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna kattı. 23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, İzlandalı futbolcu Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Bologna'da forma giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık kontrollerin ardından tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Baldursson'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İsveç ekibi Elfsborg'ta geçirirken, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 7, İsveç Kupası'nda da 1 olmak üzere toplamda 8 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Baldursson, tek asistini Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi: Hep Türk denk geliyor

Aracına bindiği tır şoförü tarafından kaçırılmak istendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.