Haberler

Marcus Rafferty Kasımpaşa'da

Marcus Rafferty Kasımpaşa'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İsveç'in Degerfors IF takımından Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüp, transferi resmi sitesinden duyurdu.

SÜPER Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İsveçli futbolcu Marcus Rafferty'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüp, transferi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yapılan açıklamada, İsveç ekibi Degerfors IF'ten transfer edilen Marcus Rafferty'nin, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Kulübün açıklamasında, "İsveç'in Degerfors IF takımında forma giyen Marcus Rafferty, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Marcus Rafferty'ye hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemil Tugay'dan AK Parti'ye geçecek iddialarına yanıt

İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan açıklama var
Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

Trabzonspor'a transfer olan Samet'ten Fenerbahçe için olay hamle
Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada

"Yüksek hesap" cinayeti kamerada! Adisyonu görünce kıyamet koptu
Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

İngilizlere yazdığı yazı ortalığı karıştırdı! AK Parti'den sert tepki
YRP, üye sayısını 53 bin 12 artırdı

YRP, üye sayısını artırdı
Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti

Anahtar Parti’de istifa depremi! Üst düzey kurmaylar Büyük Birlik Partisi’ne geçti
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor